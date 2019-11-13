Употребление популярной БАД может привести к смерти

Ученые выяснили, — одна из популярнейших пищевых добавок способна привести к смерти. По мнению экспертов, людям следует отказаться от приема "Кратома".

Такой вывод американские ученые сделали благодаря анализу 400 случаев повреждения печени. Некоторые пациенты употребляли "Кратом" как стимулятор, а также для устранения боли в суставах. При этом все пострадавшие употребляли БАД от двух до шести недель, после чего у них обнаружили признаки повреждения печени.

Эксперты также подчеркнули, что "Кратом" нельзя употреблять без рецепта врача, поскольку он может серьезно навредить здоровью.