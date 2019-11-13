Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга
Болезни и лекарства
Ученые нашли новую причину рака кожи
Ученые нашли новую причину рака кожи
Болезни и лекарства

Употребление популярной БАД может привести к смерти 

Рамблер 5 часов назад
Ученые выяснили, — одна из популярнейших пищевых добавок способна привести к смерти. По мнению экспертов, людям следует отказаться от приема "Кратома".
Такой вывод американские ученые сделали благодаря анализу 400 случаев повреждения печени. Некоторые пациенты употребляли "Кратом" как стимулятор, а также для устранения боли в суставах. При этом все пострадавшие употребляли БАД от двух до шести недель, после чего у них обнаружили признаки повреждения печени.
Эксперты также подчеркнули, что "Кратом" нельзя употреблять без рецепта врача, поскольку он может серьезно навредить здоровью.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что важно знать при приеме БАДов. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Ученые нашли вещество для лечения рака
Ученые нашли вещество для лечения рака
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга 1
Ученые нашли новую причину рака кожи
Ученые нашли новую причину рака кожи
Почему не забирает «скорая»
Почему не забирает «скорая»
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Как снизить давление без таблеток
02:40
Как снизить давление без таблеток
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему появляются папилломы
01:26
Почему появляются папилломы
Болезни и лекарства Наука
Как держать уровень холестерина под контролем
16:43
Как держать уровень холестерина под контролем
Болезни и лекарства Наука
Как справляться с мигренью
07:34
Как справляться с мигренью
Болезни и лекарства Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение