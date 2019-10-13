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Что важно знать при приеме БАДов 

Рамблер 4 часа назад
Что важно знать при приеме БАДов
Фото: depositphotos.com
Осень наносит мощный удар по нашему иммунитету — без дополнительной помощи не обойтись. Прием БАДов — отличная идея, но только в том случае, если перед началом курса вы проконсультировались со специалистом и сдали анализы. «Рамблер» рассказывает, что еще важно знать об этих добавках.

Читайте этикетку

Перед началом приема убедитесь, что перед вами настоящая биологически активная добавка: на этикетка должна быть соответствующая надпись и пометка «не является лекарственным средством». Проверьте, указан ли номер свидетельства о государственной регистрации, данные об изготовителе и стране производства, юридический адрес получателя, состав, условия хранения, список возможных противопоказаний, информация о потребительских свойствах.

Изучите список ингредиентов в состав

Очень часто производитель привлекает внимание покупателя фразой «в составе — только натуральные ингредиенты». Но на деле, если внимательно изучить упаковку, в составе могут быть компоненты, которые были получены путем химического синтеза. Чтобы быть уверенным в натуральности БАДа, изучите источники активных веществ на упаковке.

Ознакомьтесь с подробным списком противопоказаний

В противном случае БАДы нанесут организму не пользу, а вред. Во-первых, их нельзя принимать беременным и кормящим женщинам. Во-вторых, если вы видите в составе ингредиенты, которые обладают послабляющим эффектом, будьте готовы к тому, что может возникнуть диарея. Компоненты, которые создают тонизирующее действие, могут сыграть с вами злую шутку в случае повышенной нервной возбудимости, бессоннице или нарушениях сердечной деятельности.

Уточните совместимость БАДа и лекарства, которое вы принимаете на регулярной основе

Многие активные вещества в составе добавок ухудшают всасывание лекарств, из-за чего лечебный эффект пропадает. Когда будете общаться с врачом по поводу БАДов, обязательно поставьте его в известность, если вы принимаете какие-то лекарства.
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Комментарии1
ЗОЖ
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