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Чем опасна корь 

Рамблер 2 часа назад
Обычно это инфекционное заболевание поражает детей, но нередко развивается и у взрослых, не имеющих иммунитета. Заразиться ей легко, достаточно оказаться рядом с больным в момент, когда он чихает или кашляет. Причем вирус может распространяться даже по вентиляции. Во всем мире корь считается одной из главных причин высокой детской смертности.
Корь можно заподозрить по следующим признакам:
  • вялость
  • нарушение сна
  • снижение аппетита
  • повышение температуры, которая может снизиться через несколько дней
  • усиление кашля и насморка
  • чувствительность глаз
  • сыпь
  • отек лица
  • понос
Корь опасна своими осложнениями, в худшем случае это грозит энцефалитом.
Наиболее надежным способом предупредить развитие заболевания является вакцинация.
Ранее "Рамблер" писал, что делать, чтобы не заболеть корью.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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