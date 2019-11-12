Чем опасна корь

Обычно это инфекционное заболевание поражает детей, но нередко развивается и у взрослых, не имеющих иммунитета. Заразиться ей легко, достаточно оказаться рядом с больным в момент, когда он чихает или кашляет. Причем вирус может распространяться даже по вентиляции. Во всем мире корь считается одной из главных причин высокой детской смертности.

Корь можно заподозрить по следующим признакам:

вялость

нарушение сна

снижение аппетита

повышение температуры, которая может снизиться через несколько дней

усиление кашля и насморка

чувствительность глаз

сыпь

отек лица

понос

Корь опасна своими осложнениями, в худшем случае это грозит энцефалитом.

Наиболее надежным способом предупредить развитие заболевания является вакцинация.