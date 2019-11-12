Чем опасна корь 

Обычно это инфекционное заболевание поражает детей, но нередко развивается и у взрослых, не имеющих иммунитета. Заразиться ей легко, достаточно оказаться рядом с больным в момент, когда он чихает или кашляет. Причем вирус может распространяться даже по вентиляции. Во всем мире корь считается одной из главных причин высокой детской смертности.
Корь можно заподозрить по следующим признакам:
- вялость
- нарушение сна
- снижение аппетита
- повышение температуры, которая может снизиться через несколько дней
- усиление кашля и насморка
- чувствительность глаз
- сыпь
- отек лица
- понос
Корь опасна своими осложнениями, в худшем случае это грозит энцефалитом.
Наиболее надежным способом предупредить развитие заболевания является вакцинация.
Ранее "Рамблер" писал, что делать, чтобы не заболеть корью.