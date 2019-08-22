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Что делать, чтобы не заболеть корью 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, к чему может привести отказ от вакцинации. Вакцинация против кори в 20 веке свела вероятность эпидемий кори к минимуму, однако сейчас из-за массового отказа от прививок корь снова идёт в атаку. ВОЗ заявляет, что только в 2017 году корь унесла жизни 110 тысяч человек, 92 тысячи из них дети. В России тоже растёт число заболеваний, но пока ситуация под контролем. Что нужно делать, чтобы не заболеть корью, разъяснит ролик.
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ , Наука , ВОЗ
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