Названы первые симптомы подагры

Подагра связана с повышением уровня солей мочевой кислоты в суставах. Если раньше с этим заболеванием сталкивались мужчины 40-60 лет, то сейчас оно поражает и женщин, и мужчин более молодого возраста.

Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко объяснила, что подагрой называют одну из форм артрита, которая вызвана отложением кристаллов мочевой кислоты (уратов) в суставах. В норме мочевая кислота должна растворяться в крови и выводиться почками, но иногда этого не происходит, и тогда развивается подагра.

Ключевые симптомы, которые должны насторожить:

сильная боль в суставах, чаще всего начинается с большого пальца, но могут болеть и другие места, первые 4-12 часов более острая, потом стихает;

после приступа дискомфорт может продолжаться до нескольких недель;

воспаление и покраснение суставов;

ограничение диапазона движений.

При первых сиптомах стоит немедленно обратиться за квалифицированной помощью.