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Названы первые симптомы подагры 

Рамблер 2 часа назад
Подагра связана с повышением уровня солей мочевой кислоты в суставах. Если раньше с этим заболеванием сталкивались мужчины 40-60 лет, то сейчас оно поражает и женщин, и мужчин более молодого возраста.
Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко объяснила, что подагрой называют одну из форм артрита, которая вызвана отложением кристаллов мочевой кислоты (уратов) в суставах. В норме мочевая кислота должна растворяться в крови и выводиться почками, но иногда этого не происходит, и тогда развивается подагра.
Ключевые симптомы, которые должны насторожить:
  • сильная боль в суставах, чаще всего начинается с большого пальца, но могут болеть и другие места, первые 4-12 часов более острая, потом стихает;
  • после приступа дискомфорт может продолжаться до нескольких недель;
  • воспаление и покраснение суставов;
  • ограничение диапазона движений.
При первых сиптомах стоит немедленно обратиться за квалифицированной помощью.
Ранее "Рамблер" писал о том, что нужно знать о подагре.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Наталья Ляшенко
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