Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нужно знать о подагре 

Рамблер 2 часа назад
Подагра — это заболевание, которое связано с нарушением обмена веществ. В период заболевания у человека внутри суставов скапливаются соли мочевой кислоты, в результате чего появляется боль в костях. «Рамблер» рассказывает важные факты об этом заболевании.
Чаще всего подагра воздействует на суставы больших пальцев, голеностопные, коленные и локтевые.
Причины появления заболевания различные. Во-первых, подагра часто возникает у тех, кто имеет избыточный вес и, в связи с ним, нарушения щитовидной железы. Раньше подагру считали «болезнью королей» и грешили на высококалорийные диеты, которых придерживались люди высших чинов. Жирная и соленая пища, которая преобладает в рационе, — прямой путь к подагре. Как и алкоголь, который усложняет работу почек и не дает им полноценно выводить соли. Кристаллы, которые образуются в связи с этим, приводят к заболеванию и нарушению метаболизма.
Также подагра может быть связана с переизбытком физических нагрузок в жизни человека, которые сильно влияют на суставы. Обморожение и перегревы тоже часто относят к физическим причинам появления этого заболевания.
Первый и главный симптом подагры — поражение большого пальца ноги. Сустав начинает сильно болеть — до него невозможно дотронуться, кожные покровы краснеют; иногда появляются опухоли.
В зависимости от степени развития заболевания врач подбирает лечение. На начальных этапах чаще всего прописывают диету, при сильных болях — медикаментозные препараты, которые снижают уровень мочевой кислоты. Самые популярные — «Кетазон», «Колцихин», «Пробенецид» и «Аллопуринол».
Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, поэтому при возникновении первых симптомов заболевания обратитесь к специалисту.
Комментарии1
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпикондилит: лечение синдрома «теннисного локтя»
Эпикондилит: лечение синдрома «теннисного локтя»
Когда принимать лекарство от гипертонии
Когда принимать лекарство от гипертонии
Расстройства, из-за которых выпадают волосы
Расстройства, из-за которых выпадают волосы1
Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы
Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы
Реальные причины, по которым падает зрение
Реальные причины, по которым падает зрение
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Как правильно принимать лекарства
14:52
Как правильно принимать лекарства
Болезни и лекарства
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение