Что нужно знать о подагре

Подагра — это заболевание, которое связано с нарушением обмена веществ. В период заболевания у человека внутри суставов скапливаются соли мочевой кислоты, в результате чего появляется боль в костях. «Рамблер» рассказывает важные факты об этом заболевании.

Чаще всего подагра воздействует на суставы больших пальцев, голеностопные, коленные и локтевые.

Причины появления заболевания различные. Во-первых, подагра часто возникает у тех, кто имеет избыточный вес и, в связи с ним, нарушения щитовидной железы. Раньше подагру считали «болезнью королей» и грешили на высококалорийные диеты, которых придерживались люди высших чинов. Жирная и соленая пища, которая преобладает в рационе, — прямой путь к подагре. Как и алкоголь, который усложняет работу почек и не дает им полноценно выводить соли. Кристаллы, которые образуются в связи с этим, приводят к заболеванию и нарушению метаболизма.

Также подагра может быть связана с переизбытком физических нагрузок в жизни человека, которые сильно влияют на суставы. Обморожение и перегревы тоже часто относят к физическим причинам появления этого заболевания.

Первый и главный симптом подагры — поражение большого пальца ноги. Сустав начинает сильно болеть — до него невозможно дотронуться, кожные покровы краснеют; иногда появляются опухоли.

В зависимости от степени развития заболевания врач подбирает лечение. На начальных этапах чаще всего прописывают диету, при сильных болях — медикаментозные препараты, которые снижают уровень мочевой кислоты. Самые популярные — «Кетазон», «Колцихин», «Пробенецид» и «Аллопуринол».

Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, поэтому при возникновении первых симптомов заболевания обратитесь к специалисту.