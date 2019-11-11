Как справляться с мигренью

Видео рассказывает о проблеме, которая досаждает очень многим. Мигрени могут появиться в любом возрасте, ею страдают примерно 15 процентов жителей нашей страны, причём у женщин она диагностируется в 3 раза чаще. Мигрень оказывает крайне негативное влияние на жизнь: сильная головная больше мешает человеку не только отдыхать, но и работать. Как же справиться с этим недугом или хотя бы облегчить протекание? Узнайте об этом из ролика.