Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как распознать болезни щитовидной железы 

Рамблер 3 часа назад
Как распознать болезни щитовидной железы
Фото: depositphotos.com
Главная опасность болезней щитовидной железы в том, что их довольно сложно выявить на ранних этапах. Набор веса, стресс, чрезмерная утомляемость — все это можно списать на что угодно. Однако, если вовремя не распознать проблемы с щитовидкой, последствия могут быть крайне серьезными. "Рамблер" выяснил, при каких симптомах следует бить тревогу и немедленно обращаться к эндокринологу.

То жарко, то холодно

Открываете окно — моментально становится холодно, закрываете — сходите с ума от жары. Когда нарушается синтез гормонов в одночасье начинаются проблемы и с терморегуляцией организма. Например, при гипертиреозе вам может быть душно, даже после двухчасовой прогулки в январские -20 градусов. И наоборот, находясь в бане, вы неожиданно можете почувствовать озноб и холод.

Кожа стала бледной и сухой

Такое случается и при авитаминозе. Но если вы уже долгое время принимаете витамины и не пренебрегаете увлажняющими кремами, а проблема так и не решилась, это тревожный сигнал. Особое внимание стоит обратить на локти: из-за того, что кожа на этом участке очень тонкая, она моментально реагирует на любые изменения гормонального фона.

Волосы выпадают, ногти ломаются

Если ваша еще недавно блестящая и шелковистая шевелюра внезапно стала тусклой и безжизненной, а волосы выпадают чуть ли не клочками, это верный симптом болезни щитовидной железы. Особенно, если вышеперечисленное сопровождается ломкостью ногтей. Нередко выпадение волос связано и с обычным стрессом, однако в этом случае они не теряют своих свойств. Пренебрегать данным симптомом не стоит хотя бы потому, что, если не начать лечение вовремя, можно лишиться доброй половины волос.
Видео дня. Почему появляются пигментные пятна
Комментарии 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Что такое «дофаминовое голодание»
Что такое «дофаминовое голодание»
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Как связаны чистка зубов и развитие слабоумия
Как связаны чистка зубов и развитие слабоумия 1
Чем опасны для окружающих отказавшиеся от больничного
Чем опасны для окружающих отказавшиеся от больничного
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
05:08
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
Новости
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
06:06
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
ЗОЖ
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Первые симптомы сердечной недостаточности
15:19
Первые симптомы сердечной недостаточности
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение