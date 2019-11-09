Как распознать болезни щитовидной железы

Главная опасность болезней щитовидной железы в том, что их довольно сложно выявить на ранних этапах. Набор веса, стресс, чрезмерная утомляемость — все это можно списать на что угодно. Однако, если вовремя не распознать проблемы с щитовидкой, последствия могут быть крайне серьезными. "Рамблер" выяснил, при каких симптомах следует бить тревогу и немедленно обращаться к эндокринологу.

То жарко, то холодно

Открываете окно — моментально становится холодно, закрываете — сходите с ума от жары. Когда нарушается синтез гормонов в одночасье начинаются проблемы и с терморегуляцией организма. Например, при гипертиреозе вам может быть душно, даже после двухчасовой прогулки в январские -20 градусов. И наоборот, находясь в бане, вы неожиданно можете почувствовать озноб и холод.

Кожа стала бледной и сухой

Такое случается и при авитаминозе. Но если вы уже долгое время принимаете витамины и не пренебрегаете увлажняющими кремами, а проблема так и не решилась, это тревожный сигнал. Особое внимание стоит обратить на локти: из-за того, что кожа на этом участке очень тонкая, она моментально реагирует на любые изменения гормонального фона.

Волосы выпадают, ногти ломаются

Если ваша еще недавно блестящая и шелковистая шевелюра внезапно стала тусклой и безжизненной, а волосы выпадают чуть ли не клочками, это верный симптом болезни щитовидной железы. Особенно, если вышеперечисленное сопровождается ломкостью ногтей. Нередко выпадение волос связано и с обычным стрессом, однако в этом случае они не теряют своих свойств. Пренебрегать данным симптомом не стоит хотя бы потому, что, если не начать лечение вовремя, можно лишиться доброй половины волос.