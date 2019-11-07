Врач рассказал, чем именно опасны электронные сигареты

О пагубном влиянии вейпов рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин. Информация об этом опубликована пресс-службой Московской области на сайте ведомства.

Специалист отметил, что нагревающаяся в электронных устройствах жидкость содержит огромное количество токсичных веществ, каждое из которых опасно по-своему. Например, формальдегид вызывает рак, а свинец ухудшает состояние нервной и сердечно-сосудистой системы.

Врач также особенно подчеркнул, что использование электронных устройств служит отличной приманкой для подсаживания на обычные сигареты:

"Разнообразие гаджетов для альтернативного потребления никотина привлекает внимание покупателей, заинтересовывает своей яркостью и новизной и вовлекает в употребление",

— сказал он.

В итоге люди начинают с вейпов и затем, после формирования устойчивой привычки, переходят на обычные сигареты, считает Холдин.