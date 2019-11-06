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Ученые выяснили, как избежать смертельной стадии рака 

Рамблер 13 часов назад
Американские исследователи обнаружили белок, распространяющий раковые клетки в мозг. Благодаря этому открытию ученые смогут разработать новые методы предотвращения метастазов.
Белок CEMIP провоцирует кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки вырабатывать воспалительные молекулы. Они, в свою очередь, положительно влияют на выживание и размножение раковых клеток с образованием опухолей мозга.
Опасность заключается в том, что большая часть смертей, вызванных раком, связана не с первичными опухолями, а с метастазами, образующимися в жизненно важных органах. Только в США метастазы развиваются у 150-200 тысяч онкобольных каждый год.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о причине агрессивного рака. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Наука , Видео
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