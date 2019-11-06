Ученые выяснили, как избежать смертельной стадии рака

Американские исследователи обнаружили белок, распространяющий раковые клетки в мозг. Благодаря этому открытию ученые смогут разработать новые методы предотвращения метастазов.

Белок CEMIP провоцирует кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки вырабатывать воспалительные молекулы. Они, в свою очередь, положительно влияют на выживание и размножение раковых клеток с образованием опухолей мозга.

Опасность заключается в том, что большая часть смертей, вызванных раком, связана не с первичными опухолями, а с метастазами, образующимися в жизненно важных органах. Только в США метастазы развиваются у 150-200 тысяч онкобольных каждый год.