Американские исследователи обнаружили белок, распространяющий раковые клетки в мозг. Благодаря этому открытию ученые смогут разработать новые методы предотвращения метастазов.
Белок CEMIP провоцирует кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки вырабатывать воспалительные молекулы. Они, в свою очередь, положительно влияют на выживание и размножение раковых клеток с образованием опухолей мозга.
Опасность заключается в том, что большая часть смертей, вызванных раком, связана не с первичными опухолями, а с метастазами, образующимися в жизненно важных органах. Только в США метастазы развиваются у 150-200 тысяч онкобольных каждый год.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о причине агрессивного рака.