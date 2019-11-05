Открыта причина агрессивного рака

Специалисты Нью-Йоркского университета (США) выявили новый механизм развития агрессивного рака кожи, связаны со стволовыми клетками. Результаты работы содержатся в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Ученые выяснили, что раковые клетки могут развиваться из стволовых клетках, которые находятся в волосяных фолликулах и отвечают за цвет волос человека. Специалисты заметили, что перерождающиеся в рак пигментные клетки из фолликула "поднимаются" к поверхности кожи, из-за чего образуется меланома. Затем клетки активно делятся в эпидермисе, откуда проникают в более глубокие слои кожи. При этом злокачественные клетки получают новые признаки клеток других тканей.