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Открыта причина агрессивного рака 

Рамблер 17 часов назад
Специалисты Нью-Йоркского университета (США) выявили новый механизм развития агрессивного рака кожи, связаны со стволовыми клетками. Результаты работы содержатся в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.
Ученые выяснили, что раковые клетки могут развиваться из стволовых клетках, которые находятся в волосяных фолликулах и отвечают за цвет волос человека. Специалисты заметили, что перерождающиеся в рак пигментные клетки из фолликула "поднимаются" к поверхности кожи, из-за чего образуется меланома. Затем клетки активно делятся в эпидермисе, откуда проникают в более глубокие слои кожи. При этом злокачественные клетки получают новые признаки клеток других тканей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые нашли способ остановить распространение рака.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Наука , Видео , Рак кожи
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