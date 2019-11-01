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Ученые выяснили, как остановить распространение рака 

Рамблер 4 часа назад
Исследователи из США и Австралии выяснили, что препарат, изначально разработанный для блокировки активности мутантного белка, уменьшает раковые опухоли в размере и предотвращает распространение метастаз у мышей и людей.
Дело в том, что мутации в гене KRAS работают так, что он "застревает" во "включенном" положении. Данный ген заставляет клетку производить факторы роста и делиться, и, если он начнет неправильно работать, могут образоваться раковые опухоли.
Эксперты разработали препарат AMG 510, который может связываться с белком KRAS и блокировать его работу. В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что лекарство уменьшает размер опухолей у животных, а порой и вовсе их устраняет.
Затем исследователи пошли дальше и проверили действие медикамента на пациентах, страдающих от рака легких. Спустя полтора месяца опухоль одного из них уменьшилась на 34%, другого — на на 67%. У остальных пациентов изменений не произошло.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сердце предупреждает о появлении рака.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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