Ученые выяснили, как остановить распространение рака

Исследователи из США и Австралии выяснили, что препарат, изначально разработанный для блокировки активности мутантного белка, уменьшает раковые опухоли в размере и предотвращает распространение метастаз у мышей и людей.

Дело в том, что мутации в гене KRAS работают так, что он "застревает" во "включенном" положении. Данный ген заставляет клетку производить факторы роста и делиться, и, если он начнет неправильно работать, могут образоваться раковые опухоли.

Эксперты разработали препарат AMG 510, который может связываться с белком KRAS и блокировать его работу. В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что лекарство уменьшает размер опухолей у животных, а порой и вовсе их устраняет.

Затем исследователи пошли дальше и проверили действие медикамента на пациентах, страдающих от рака легких. Спустя полтора месяца опухоль одного из них уменьшилась на 34%, другого — на на 67%. У остальных пациентов изменений не произошло.