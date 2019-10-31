Врачи рассказали, как сердце предупреждает о появлении рака

Специалисты одной из американских клиник выяснили, что сердечные проблемы могут быть симптомом онкологических заболеваний. Об этом сообщает Medicalxpress.

В частности, речь идет о микрососудистой эндотелиальной дисфункции — это недуг, связанный в первую очередь с повреждением стенок мелких артерий, которые находятся в сердце. Один из главных симптомов этой болезни — на первый взгляд беспричинная боль в груди.

Эта болезнь может возникать из-за диабета, повышения уровня холестерина, избыточного веса, а также на фоне гипертонии.

Врачи заключили, что такой сердечный недуг может говорить о возникновении рака неспроста. В течение 12 лет специалисты следили за 488 добровольцами. Исследование показало, что пациенты с микрососудистой эндотелиальной дисфункцией чаще других имеют прочие проблемы со здоровьем, рак в том числе.