Главные мифы о здоровье, в которые стыдно верить

Несмотря на стремительное развитие медицины в 21 веке, многие люди по-прежнему слепо верят мифам, связанным со здоровьем. Какие-то из них в целом безопасны, иные же могут серьезно навредить. "Рамблер" выяснял, каким домыслам нужно перестать верить раз и навсегда.

От насморка избавит вареная картошка

Все мы помним, как в детстве родители заставляли нас укутываться полотенцем и "дышать над картошкой", которую толко-только сняли с плиты 10 минут. Считалось, что это народный метод лечения вмиг избавит от простуды и боли в горле.

На деле же прогревание носа облегчает заложенность носа лишь на время. Более того, если "дышать" слишком усердно, можно вполне заработать ожог дыхательных путей, из-за чего проблем со здоровьем только прибавится.

Загар — это полезно

На протяжении нескольких столетий в моде была аристократическая бледность, в погоне за которой девушки избегали солнца как огня. Даже едва уловимый бронзовый оттенок кожи выдавал принадлежность к низшим слоям населения. Все изменилось в 20-е годы прошлого века, и с тех пор огромное количество людей по всей земле просто не мыслят свою жизнь без загорелой кожи, убеждая остальных в том, что загар крайне полезен. Вот только это не так.

Витамин D, о котором твердят любители солнечных ванн, лучше получать из еды. А помимо витамина D пользы от загара нет. Более того, порой злоупотребление солнцем приводит к развитию онкологии.

Детокс способствует очищению организма

В последнее время детокс-диеты приобрели особую популярность за счет устоявшегося мнения о том, что они помогают очистить организм. Вот только незадача — вывести вредные вещества прекрасно могут печень и почки, а вот детоксы с этой миссией справляются из рук вон плохо. Помимо этого они лишают организм человека микроэлементов и витаминов.