Ученые установили связь между рационом питания и ранней смертью

Исследователи обнаружили связь между рационом питания и риском ранней смерти.

Как выяснилось, чем больше человек потребляет белка, тем выше риск смерти.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные 2641 мужчин от 42 до 60 лет. При этом эксперты подчеркнули, что не все источники белка одинаково негативно влияют на организм.

Эксперты наблюдали за добровольцами более 22 лет. За это время 1125 из них скончалось из-за болезни. Ученые отметили:

"Более высокое потребление общего белка и животного белка имело статистически значимые корреляции с повышенным риском смертности".

Оказалось, что мужчины, потреблявшие в день на 200 граммов больше мяса, чем другие, имели повышенный риск преждевременной смерти.

Следует помнить и о том, что животные белки еще более вредны при хронических заболеваниях. А вот диета, содержащая высокое количество растительного белка, не только не вредит организму, но и увеличивает продолжительность жизни. Финские ученые уверены, что чем больше растительного белка в рационе человека, тем здоровее он будет.