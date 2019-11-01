Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если каждый день пить кефир перед сном 

Рамблер 5 часов назад
У многих есть привычка выпивать перед сном стакан кефира. Это действо считается правильным и весьма полезным. Но так ли это на самом деле, и стоит ли пить кефир перед сном? Рассказывает «Рамблер».
Стоит сразу отметить, что умалять достоинства кефира мы не будем. Этот кисломолочный напиток весьма полезен. В нем множество макро и микроэлементов, витамины группы В, лактобактерии, помогающие укрепить иммунитет и масса других важных для организма веществ. В частности, кальций, который усваивается лучше всего как раз в ночное время. А еще к плюсам употребления кефира по вечерам можно отнести его отличную способность утолять чувство голода, которое порой многим мешает уснуть. Кроме того, в кисломолочном напитке содержится аминокислота триптофан, которая улучшает качество сна и помогает побороть бессонницу.
Но есть у кефира и свои минусы. Во-первых, он содержит этанол, поэтому напиток не рекомендуют давать детям до года. А во-вторых, кефир известен своими диуретическими свойствами, поэтому, выпивая его на ночь, будьте готовы к тому, что, возможно. придется посреди ночи несколько раз вставать в туалет.
Специалисты отмечают. что употребление кефира перед сном ежедневно, помогает укрепить иммунитет, «отрегулировать» процесс пищеварения, улучшить качество сна и дает возможность наутро чувствовать себя бодрым.
Комментарии29 
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему обезвоживание смертельно опасно
Почему обезвоживание смертельно опасно
Самые эффективные методы лечения простатита
Самые эффективные методы лечения простатита
Чем опасны отеки
Чем опасны отеки 1
Российские мужчины стали дольше жить
Российские мужчины стали дольше жить 25
Почему нужно срочно выбросить из дома йод
Почему нужно срочно выбросить из дома йод 8
Видео
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как перестать храпеть
10:55
Как перестать храпеть
ЗОЖ
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение