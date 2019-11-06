К чему ведет повышенная кислотность желудка

Видео рассказывает о повышенной кислотности желудка и её связи с изжогой. Изжога настигала каждого человека хоть раз в жизни. Провоцируют изжогу острая пища, кофе, алкогольные напитки, жареные продукты, а возникает она из-за забрасывания желудочного сока в пищевод. Но если стенки желудка приспособлены к кислотной среде, то стенки пищевода более чувствительны, поэтому кислота обжигает их, вызывая изжогу. Как избавиться от этого и что делать при повышенной кислотности желудка?