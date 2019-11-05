Что будет, если принимать рыбий жир каждый день

Всем с детства знаком такой продукт, как рыбий жир. Он считается источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые сохраняют наше сердце и сосуды здоровыми. «Рамблер» расскажет, какие изменения произойдут в организме, если принимать рыбий жир каждый день.

Исследовательская группа по вопросам питания и обмена веществ канадского университета Альберта пришла к выводу, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, снижают риск заболеваний сердца. Они понижают уровень триглицеридов, замедляют образование налета на стенках артерий и снижают уровень артериального давления. Также ученые с кафедры иммунологии и ревматологии доказали, что если принимать рыбий жир в качестве профилактики, то снижается риск заболеваний опорно-двигательной системы.

Из полезных свойств также можно выделить улучшение иммунитета. Омега-3, который содержится в рыбьем жире, способствует выработке простагландинов, которые помогают организму бороться с инфекциями. А нерафинированный рыбий жир несет в себе целый комплекс витаминов и минералов. В качестве дополнительного источника витамина А помогает устранять ломкость волос. Также Омега-3 сохраняет коллаген, который отвечает за упругость кожи и отсутствие морщин. Рыбий жир может помочь в борьбе с акне — омега-3 ускоряет заживление и снимает воспаление.

Считается, что рыбий жир также способствует выработке серотонина — гормона, который отвечает за хорошее настроение.