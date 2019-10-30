Как справиться с изжогой

Смотрите видео и узнайте, как возникает изжога и как с ней справится. Изжога — явление неприятное, но для многих привычное. Считается, что примерно половина жителей страны регулярно сталкивается с изжогой. При этом далеко не все считают нужным обращаться к врачу и покупают себе препараты от изжоги по собственному усмотрению. А вот другие выбирают народные методы лечения. Какие же способы избавления от изжоги действительно работают и при этом не вредят организму?