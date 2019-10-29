Неожиданные привычки, которые разрушают печень

Многие люди убеждены, что печень разрушает исключительно алкоголь. Однако на самом деле это не так. На здоровье этого жизненно важного органа влияет множество факторов, в частности наши привычки, которые порой могут крайне губительны для печени.

Злоупотребление парацетамолом

Этот лекарственный препарат стал для нас настолько привычным, что мы пытаемся лечить им все: головную и зубную боль, повышенную температуру и многое другое. Чаще всего парацетамол и правда безвреден, но лишь в том случае, если вы не превышаете допустимую дозировку. Злоупотребление препаратом ведет к повреждениям печени. Какие-то из них незначительны, а вот другие вполне могут спровоцировать печеночную недостаточность и даже летальный исход.

Любовь к сладостям

Отъявленных сладкоежек от употребления шоколадок и конфет не останавливают даже кариес и лишние килограммы. Но, может быть, они пересмотрят свой рацион, если узнают, что злоупотребление сладостями ведет также к неалкогольной жировой болезни печени. Чем она опасна? Все очень просто: именно данное заболевание провоцирует развитие цирроза и онкологии.

Переизбыток витаминов

В последнее время адепты ЗОЖ повально увлеклись различными мультивитаминными добавками. Однако следует помнить, что принимать их стоит лишь после консультации со специалистом. Иначе простое желание поправить здоровье может лишь здоровью навредить. Так, для печени крайне опасна передозировка витамина А. Она может стать причиной тяжелого токсического повреждения печени, а также привести к циррозу.