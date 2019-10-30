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Эксперты назвали первые симптомы рака желудка 

Рамблер 3 часа назад
Эксперты Национального центра здравоохранения Великобритании назвали первые симптомы, которые могут свидетельствовать о раке желудка.
Среди тревожных сигналов быстрое насыщение пищей, вздутие живота после еды и проблемы с глотанием.
Нередко случается так, что человек не может проглотить продукт целиком и даже выпить жидкость. Все это указывает на развитие патологии.
Помимо этого после еды у пациента может возникнуть кашель и даже удушье.
Если имеется хотя бы один из данных симптомов, необходимо как можно скорее обратиться за консультацией к специалисту.
Ранее "Рамблер" сообщал о среднем возрасте диагностики онкологии в России.
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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