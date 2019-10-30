Эксперты назвали первые симптомы рака желудка

Эксперты Национального центра здравоохранения Великобритании назвали первые симптомы, которые могут свидетельствовать о раке желудка.

Среди тревожных сигналов быстрое насыщение пищей, вздутие живота после еды и проблемы с глотанием.

Нередко случается так, что человек не может проглотить продукт целиком и даже выпить жидкость. Все это указывает на развитие патологии.

Помимо этого после еды у пациента может возникнуть кашель и даже удушье.

Если имеется хотя бы один из данных симптомов, необходимо как можно скорее обратиться за консультацией к специалисту.