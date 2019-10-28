Назван средний возраст диагностики рака в России

Средний возраст диагностики рака в России увеличился, сообщает Российское общество клинической онкологии. Медики объяснили, что наибольшая доля онкозаболеваний диагностируется в возрастной группе 60 лет и старше. У мужчин на эту возрастную группу приходится 71,3% случаев диагностирования рака, у женщин — 65,8%. Средний возраст россиян, получивших этот печальный диагноз — 64,5 года. У мужчин он равен 64,9 году, у женщин чуть меньше — 64,2 года. Этот показатель изменился в большую сторону с 2008 года, когда для мужчин средний возраст диагностирования рака составлял 63,8 года, а для женщин — 63,3 года. Стоит напомнить, что лучший способ борьбы с раком — правильное питание и здоровый образ жизни. Значительная часть подобных заболеваний связана с курением и другими предотвращаемыми причинами.