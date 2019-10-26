Симптомы, указывающие на злокачественную опухоль

Симптомы, которые могут указывать на злокачественную опухоль

Известно, что для быстрого и легкого выздоровления лучше начинать лечение на ранних стадиях. Это же касается онкотерапии. Рак опасен тем, что его практически нельзя распознать, так как основные симптомы проявляются на более поздних стадиях. Помимо регулярных обследований у врача, нужно знать симптомы, которые могут говорить о наличии злокачественной опухоли. "Рамблер" рассказывает о самых распространенных из них и предупреждает, что для точного диагноза необходимо обследование у врача.

Изменения на коже и слизистых

Если вы замечаете небольшие язвы, царапины или раны, которые не заживают на протяжении двух недель, это повод обратиться к врачу. Как правило, изменения чаще появляются на слизистых, но стоит обратить внимание и на кожные покровы. Для того, чтобы точно поставить диагноз, необходимо будет сделать биопсию или гистологическое исследование.

Слабость и потеря веса

Последите за своим организмом. Если вы ощущаете неконтролируемую слабость даже тогда, когда высыпаетесь, можно считать это тревожным симптомом. Кроме того, на наличие злокачественной опухоли может указывать и потеря веса. В случае, если вы не сидите на диетах, не занимаетесь спортом и ведете прежний образ жизни, при этом потеряли 10% веса, необходимо сходить на прием к врачу и выяснить, в чем причина таких изменений.

Необъяснимые боли

В этой ситуации не имеет значение характер боли. Важно выявить ее локализацию и причину. Бывает, что у человека не было травм или других воздействий на тело, а неприятные ощущения продолжают беспокоить. В таком случае необходимо локализовать боль: грудь, живот, поясница; а потом обратиться к врачу. Он может назначить МРТ или УЗИ, чтобы удостовериться в диагнозе и назначить лечение.

Лихорадка

Длительная лихорадка считается одним из главных симптомов новых злокачественных образований. Когда в организме появляется опухоль, начинается воспалительный процесс. В некоторых случаях температура может не подниматься выше 37,5. Она должна вызвать беспокойство в том случае, если держится более двух недель.