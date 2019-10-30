Российские ученые предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

По мнению ученых, оплачивать рецептурные лекарства должно государства, как это происходит в большинстве развитых стран. Эксперты также отметили, что текущая система не только вредит гражданам, но и ударяет по бюджету государства. Из-за того, что россияне не могут позволить себе дорогие лекарства, они болеют и попадают в дорогостоящие больницы. А там, в свою очередь, их нередко приходится лечить на бюджетные средства.

В настоящий момент государство оплачивает лишь 20% лекарств. Чтобы закупать хотя бы 70% препаратов, из бюджета придется выделять 430 миллиардов рублей каждый год.

Экономисты убеждены, что такие меры позволят снизить смертность, улучшить качество жизни, доступность лечения, а еще сократить срок лечения в больнице.