Доктор назвал лекарства, вызывающие зависимость

Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о том, что российские граждане большое количество денег тратят на лекарства, которые им на самом деле не нужны. Просто эти лекарства вызывают привыкание, и человеку начинает казаться, что без них он не может функционировать. По его словам, даже если речь идет о хроническом больном, больше четырех медицинских препаратов принимать нет смысла. На зависимости от аптечных препаратах зарабатывают только аптеки.

"У нас масса лекарств, которые вам не нужны. Если вы не какой-то хронически больной, то не должны принимать больше четырех препаратов", — сказал врач.

Мясников перечислил лекарства, вызывающие зависимость легче всего. Это снотворное, препараты от насморка и успокоительные средства. Принимать их стоит не дольше нескольких дней, иначе они начинают вредить, а не помогать. Исключением из правила "не дольше нескольких дней" являются, по мнению Мясникова, пациенты с диабетом, заболеванием сердца и высоким давлением.

"Здесь уже никуда не деться: статины, аспирин, препараты по типу эналаприла — это ваше, никуда не уйти …", —

пояснил врач. Остальным он посоветовал лечить здоровье с помощью других методов, которые и эффективнее, и дешевле походов в аптеки.