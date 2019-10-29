В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать инсульта

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для жителей РФ о том, как избежать инсульта. Информация представлена на официальном портале ведомства.

Так, россиянам следует регулярно измерять артериальное давление, потому как гипертония является одним из опасных факторов риска. При этом в ведомстве считают, что давление следует корректировать медицинскими препаратами, а также менять неправильный образ жизни.

В Роспотребнадзоре рекомендуют регулярно выполнять физические упражнения умеренной интенсивности — пять раз в неделю по 30 минут. Это снизит риск инсульта на 25%.

Специалисты также отметили, что избыточная масса тела увеличивает риск человека столкнуться с инсультом на 22%, а ожирение — на все 64%.

Кроме того, эксперты советуют питаться растительными продуктами, но добавить в рацион умеренное количество мяса и рыбы.