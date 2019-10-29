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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать инсульта 

Рамблер 48 минут назад
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для жителей РФ о том, как избежать инсульта. Информация представлена на официальном портале ведомства.
Так, россиянам следует регулярно измерять артериальное давление, потому как гипертония является одним из опасных факторов риска. При этом в ведомстве считают, что давление следует корректировать медицинскими препаратами, а также менять неправильный образ жизни.
В Роспотребнадзоре рекомендуют регулярно выполнять физические упражнения умеренной интенсивности — пять раз в неделю по 30 минут. Это снизит риск инсульта на 25%.
Специалисты также отметили, что избыточная масса тела увеличивает риск человека столкнуться с инсультом на 22%, а ожирение — на все 64%.
Кроме того, эксперты советуют питаться растительными продуктами, но добавить в рацион умеренное количество мяса и рыбы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые назвали один продукт, который обезопасит сердце и сосуды от болезней.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Роспотребнадзор
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