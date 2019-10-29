Назван один продукт, который может существенно снизить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Об этом рассказали ученые из американского Университета штата Пенсильвания (США).
В ходе их исследования выяснилось, что от сердечно-сосудистых болезней организм спасет авокадо.
Так, ученые проанализировали состояние 45 человек с ожирением и лишним весом. Первые две недели эксперимента участники соблюдали режим с большим количеством углеводов и жиров. Затем они переходили на одну из трех диет: с маленьким количеством жиров, наоборот, с большим, и на диету, включающую прием в пищу одного авокадо в день.
Через пять недель участники на "авокадной диете" имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности, которые связаны с "плохим холестерином".
Известно, что высокий уровень этих показателей приводит к развитию атеросклероза (заболевание, ведущее к образованию атеросклеротических бляшек в стенках артерий).
Ранее "Рамблер" писал о том, как апельсиновая кожура может помочь уберечься от онкологии и ожирения.