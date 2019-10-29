Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые нашли простой способ избежать проблем с сердцем 

Рамблер 3 часа назад
Назван один продукт, который может существенно снизить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Об этом рассказали ученые из американского Университета штата Пенсильвания (США).
В ходе их исследования выяснилось, что от сердечно-сосудистых болезней организм спасет авокадо.
Так, ученые проанализировали состояние 45 человек с ожирением и лишним весом. Первые две недели эксперимента участники соблюдали режим с большим количеством углеводов и жиров. Затем они переходили на одну из трех диет: с маленьким количеством жиров, наоборот, с большим, и на диету, включающую прием в пищу одного авокадо в день.
Через пять недель участники на "авокадной диете" имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности, которые связаны с "плохим холестерином".
Известно, что высокий уровень этих показателей приводит к развитию атеросклероза (заболевание, ведущее к образованию атеросклеротических бляшек в стенках артерий).
Ранее "Рамблер" писал о том, как апельсиновая кожура может помочь уберечься от онкологии и ожирения.
Комментарии 
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в «синей зоне» Сардинии живут до 110 лет
Почему в «синей зоне» Сардинии живут до 110 лет
Главные мифы о здоровье, в которые стыдно верить
Главные мифы о здоровье, в которые стыдно верить
Ученые назвали новое полезное свойство кофе
Ученые назвали новое полезное свойство кофе
Россиянам рассказали, как избежать инсульта
Россиянам рассказали, как избежать инсульта
Неожиданные привычки, которые разрушают печень
Неожиданные привычки, которые разрушают печень2
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
01:45
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
ЗОЖ Болезни и лекарства
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
26:08
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
Болезни и лекарства ЗОЖ
Россияне начали скупать антидепрессанты
03:11
Россияне начали скупать антидепрессанты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как защититься от болезни Альцгеймера
14:19
Как защититься от болезни Альцгеймера
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение