Апельсиновая кожура помогает от рака, инфаркта и ожирения

Экстракт апельсиновой цедры улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и противостоит ожирению, показало исследование, проведенное на лабораторных мышах во Флоридском университете. Даже когда мышам давали вместе с цедрой жирную пищу, они не набирали лишний вес. О результатах эксперимента сообщил портал United Press International.

Ученые объясняют такой эффект тем, что цедра препятствует образованию триметиламина. Триметиламин вырабатывается в желудочно-кишечном тракте и повышает жесткость артерий и сосудов, приводя к их повреждению.

Другое схожее исследование апельсиновой цедры показало, что это богатый антиоксидантами продукт, который дает положительный эффект при лечении меланомы (рака кожи).

Флорида в США считается "апельсиновым штатом" — долгое время это был основной продукт флоридского экспорта.