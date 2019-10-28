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Апельсиновая кожура помогает от рака, инфаркта и ожирения 

Рамблер 2 часа назад
Экстракт апельсиновой цедры улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и противостоит ожирению, показало исследование, проведенное на лабораторных мышах во Флоридском университете. Даже когда мышам давали вместе с цедрой жирную пищу, они не набирали лишний вес. О результатах эксперимента сообщил портал United Press International.
Ученые объясняют такой эффект тем, что цедра препятствует образованию триметиламина. Триметиламин вырабатывается в желудочно-кишечном тракте и повышает жесткость артерий и сосудов, приводя к их повреждению.
Другое схожее исследование апельсиновой цедры показало, что это богатый антиоксидантами продукт, который дает положительный эффект при лечении меланомы (рака кожи).
Флорида в США считается "апельсиновым штатом" — долгое время это был основной продукт флоридского экспорта.
Теги:
ЗОЖ , Видео
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