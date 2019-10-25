Врачи назвали главные признаки рака желчного пузыря

Эксперты в области здравоохранения назвали десять ключевых симптомов, указывающих на рак желчного пузыря.

По мнению специалистов, человеку следует обратиться к врачу, если у него наблюдаются следующие признаки:

1. Желтизна кожи и глаз;

2. Кожный зуд;

3. Темный цвет мочи;

4. Изменение цвета каловых масс;

5. Хроническая утомляемость;

6. Озноб и тремор конечностей;

7. Вздутие живота;

8. Боль под ребрами с правой стороны;

9. Потеря аппетита и резкое похудение;

10. Постоянная тошнота.