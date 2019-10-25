Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи назвали главные признаки рака желчного пузыря 

Рамблер 3 часа назад
Эксперты в области здравоохранения назвали десять ключевых симптомов, указывающих на рак желчного пузыря.
По мнению специалистов, человеку следует обратиться к врачу, если у него наблюдаются следующие признаки:
1. Желтизна кожи и глаз;
2. Кожный зуд;
3. Темный цвет мочи;
4. Изменение цвета каловых масс;
5. Хроническая утомляемость;
6. Озноб и тремор конечностей;
7. Вздутие живота;
8. Боль под ребрами с правой стороны;
9. Потеря аппетита и резкое похудение;
10. Постоянная тошнота.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о веществе, которое поможет предотвратить развитие злокачественной опухоли.
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа польза зеленого чая в борьбе с болезнями
Названа польза зеленого чая в борьбе с болезнями
Симптомы опухоли головного мозга, скрытые в глазах
Симптомы опухоли головного мозга, скрытые в глазах
Как сохранить здоровье при сидячей работе
Как сохранить здоровье при сидячей работе
Доказана опасность пищевых упаковок для мозга
Доказана опасность пищевых упаковок для мозга
Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы
Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение