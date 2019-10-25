Эксперты в области здравоохранения назвали десять ключевых симптомов, указывающих на рак желчного пузыря.
По мнению специалистов, человеку следует обратиться к врачу, если у него наблюдаются следующие признаки:
1. Желтизна кожи и глаз;
2. Кожный зуд;
3. Темный цвет мочи;
4. Изменение цвета каловых масс;
5. Хроническая утомляемость;
6. Озноб и тремор конечностей;
7. Вздутие живота;
8. Боль под ребрами с правой стороны;
9. Потеря аппетита и резкое похудение;
10. Постоянная тошнота.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о веществе, которое поможет предотвратить развитие злокачественной опухоли.