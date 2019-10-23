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Ученые открыли вещество, предотвращающее рак и старение 

Рамблер 5 часов назад
Французские ученые раскрыли механизм, который позволяет отсрочить старение.
Речь идет о белке GDF11, содержащемся в крови. В ходе эксперимента на мышах стало очевидно, что молекула GDF11 способна имитировать эффект от ограничения употребления калорий. Именно оно предотвращает развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также усиливает нейрогенез в головном мозге.
Предыдущие научные работы показали, что переливание крови молодых мышей старым грызунам омолаживает кровеносные сосуды в мозге, а также улучшает мозговой кровоток. Молекула GDF11 уже была известна как ключевая деталь нейрогенеза и восстановления сосудов мозга. А так как мыши, которым вводили GDF11, теряли вес без изменения аппетита, появилась гипотеза, что за оба эффекта отвечает один и тот же механизм.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые доказали эффективность траволечения.
Наука , Видео
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