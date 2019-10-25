Задержки в офисе провоцируют появление лысины

Ученые установили: регулярные переработки грозят мужчинам облысением.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи из Южной Кореи отобрали 14 тысяч респондентов и разделили их на три группы.

В первую вошли мужчины, работающие в соответствии с законодательством — 40 часов в неделю. Во вторую те, кто склонны перерабатывать, но в пределах 52 часов в неделю. В третьей же группе оказались мужчины, которые проводят в офисе более 52 часов. Помимо этого эксперты учитывали возраст, вес, семейное положение и другие особенности человека, которые могут отразиться на результатах.

В конце концов, корейцы выяснили, что мужчины, работающие больше 52 часов в неделю, больше остальных склонны к облысению. Дело в том, что каждый час переработки вызывает у человека дополнительный стресс. Он, в свою очередь, стимулирует выработку тестостерона, который порой включает "механизм облысения".