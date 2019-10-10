Врач объяснил, как избежать выгорания на работе 

Синдром эмоционального выгорания известен с 1974 года, но в официальный список заболеваний его внесли только в этом году. Накануне Всемирного дня психического здоровья врач-психотерапевт и автор книги "The burnout solution" Сиобхан Мюррей поделилась советами, как бороться с этим состоянием, если оно уже есть, и как предупредить его появление. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению эксперта, эмоциональному выгоранию подвержены люди, которые подвержены давлению руководства на работе, загнаны в жесткие рамки сроков и вынуждены незамедлительно реагировать на бесконечную смену условий и задач. Также выгорание может проявиться и у тех, кто испытывает проблемы в семье, например, ухаживает за больным ребенком или престарелыми родными.
Главные симптомы этого состояния: хроническая усталость, головная боль, бессонница, набор веса, снижение концентрации внимания и когнитивных способностей. Если игнорировать эти признаки, можно приобрести серьезные проблемы со здоровьем — гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, истощение надпочечников.
Однако, как считает Сиобхан Мюррей, справиться с эмоциональным выгоранием можно без помощи лекарств, достаточно изменить образ жизни. В первую очередь необходимо обеспечить полноценный сон, а затем проанализировать и устранить источники стресса, насколько это возможно. Также нужно добавить регулярные физические нагрузки, причем лучше меньше но каждый день, чем долго, но редко.
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