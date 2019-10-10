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Врач объяснил, как избежать выгорания на работе 

Рамблер 7 часов назад
Синдром эмоционального выгорания известен с 1974 года, но в официальный список заболеваний его внесли только в этом году. Накануне Всемирного дня психического здоровья врач-психотерапевт и автор книги "The burnout solution" Сиобхан Мюррей поделилась советами, как бороться с этим состоянием, если оно уже есть, и как предупредить его появление. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению эксперта, эмоциональному выгоранию подвержены люди, которые подвержены давлению руководства на работе, загнаны в жесткие рамки сроков и вынуждены незамедлительно реагировать на бесконечную смену условий и задач. Также выгорание может проявиться и у тех, кто испытывает проблемы в семье, например, ухаживает за больным ребенком или престарелыми родными.
Главные симптомы этого состояния: хроническая усталость, головная боль, бессонница, набор веса, снижение концентрации внимания и когнитивных способностей. Если игнорировать эти признаки, можно приобрести серьезные проблемы со здоровьем — гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, истощение надпочечников.
Однако, как считает Сиобхан Мюррей, справиться с эмоциональным выгоранием можно без помощи лекарств, достаточно изменить образ жизни. В первую очередь необходимо обеспечить полноценный сон, а затем проанализировать и устранить источники стресса, насколько это возможно. Также нужно добавить регулярные физические нагрузки, причем лучше меньше но каждый день, чем долго, но редко.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько часов нужно спать на самом деле.
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ЗОЖ , Видео , РИА Новости
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