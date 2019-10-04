Сколько часов нужно спать на самом деле

Треть своей жизни люди проводят во сне. И от процесса ночного отдыха необходимо получать максимальную пользу, чтобы быть активнее и лучше себя чувствовать в течение дня.

Считается, что здоровому взрослому человеку необходимо тратить на сон не менее 8 часов в сутки. Но на самом деле, этот вовсе не непреложная истина. Некоторые исследования доказывают, что люди, которые в среднем спят 7 часов живут дольше, чем те, кто проводят в объятиях Морфея 8 и более часов. Да и днем они гораздо более продуктивны и активны.

Тем не менее, несмотря на множество исследований, специалисты до сих пор затрудняются назвать универсальное время, которое люди должны тратить на сон, советуя ориентироваться на собственные ощущения. Лучше всего подобрать индивидуальный график, который подойдет именно вам, обращая внимание на то, какая продолжительность сна является для вас оптимальной.

Кроме того, обратите внимание, что специалисты рекомендуют вставать сразу после первого звонка будильника, а не тогда, когда он уже захлебывается от сигналов, призванных оторвать вашу голову от подушки. И не стоит переводить будильник на 5 или 10 минут: заснув на это время, а потом снова проснувшись, вы будете чувствовать себя более разбитым.