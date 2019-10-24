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Ученые назвали неожиданную причину облысения 

Рамблер 3 часа назад
Ненормированный рабочий график может влиять на мужское облысение. К такому выводу пришли специалисты из Южной Кореи.
Так, стандартный график офисной работы предполагает 40 часов в неделю. Однако многим мужчинам приходится перерабатывать. Оказалось, что те, кто работает больше 52 часов в неделю, в два раза чаще начинают терять волосы.
Чтобы это понять, эксперты изучили показатели 13 тысяч мужчин из Южной Кореи в возрасте от 20 до 59 лет.
Выяснилось, что стресс, который мужчины испытывают при переработках, вызывает гормональные изменения в коже головы и резко замедляет рост волосяных фолликулов. При этом иммунная система из-за стресса может сама начать атаковать волосяной покров человека.
Эксперты проверили и связь облысения с другими факторами. Однако курение, военное положение и уровень доходов не влияют на наличие залысин так сильно, как стресс.
Причем больше всего, по мнению специалистов, следить за переработками стоит мужчинам 20-30 лет, так как именно в этот период начинают развиваться первые симптомы облысения.
Ранее "Рамблер" писал о расстройствах организма, которые могут привести к потере волос.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости
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