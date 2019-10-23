Расстройства организма, из-за которых выпадают волосы

На самом деле, причин, почему выпадают волосы очень много. Однако есть самые распространенные недуги, которые провоцируют этот симптом. Таким образом организм сосредотачивается на лечении других болезней, поэтому уже не может держать и питать волосы. "Рамблер" рассказывает о расстройствах, которые могут спровоцировать выпадение волос.

Авитаминоз и гипервитаминоз

Недостаток витаминов в организме так же опасен, как переизбыток. Все это может привести к плачевным последствиям. Нехватка витаминов может привести к ухудшению кровообращения, в свою очередь, волосяные луковицы получают мало кислорода. В результате волосы становятся ломкими и выпадают. Гипервитаминоз же приводит к нарушению обмена веществ, иммунной системы и гормонального фона. Именно поэтому нельзя начинать прием витаминов самостоятельно. Если вы заметили общее недомогание, обратитесь к врачу. Он направит на все необходимые анализы, изучит их, а потом подскажет, какие витамины или витаминные комплексы лучше принимать.

Анемия

Многие люди до сих пор страдают от этого заболевания крови. Например, у 30% женщин детородного возраста находят латентную нехватку железа. Однако чаще всего встречается железодефицитная анемия. Она приводит к нарушениям в синтезе гемоглобина и гипоксии тканей. В результате луковицам головы не хватает кислорода, как и в случае с витаминами. Для того, чтобы выявить это заболевание, необходимо также сдать ряд анализов. Для того, чтобы вылечить его, нужно обратиться к врачу.

Стресс

Многие не считают стресс заболеванием. На самом деле, это не совсем правильно. Любой стресс является причиной сужения сосудов, как невралгия и вегето-сосудистая дистония, например. В этом случае волосы получают недостаточно питания и выпадают.