На самом деле, причин, почему выпадают волосы очень много. Однако есть самые распространенные недуги, которые провоцируют этот симптом. Таким образом организм сосредотачивается на лечении других болезней, поэтому уже не может держать и питать волосы. "Рамблер" рассказывает о расстройствах, которые могут спровоцировать выпадение волос.
Авитаминоз и гипервитаминоз
Недостаток витаминов в организме так же опасен, как переизбыток. Все это может привести к плачевным последствиям. Нехватка витаминов может привести к ухудшению кровообращения, в свою очередь, волосяные луковицы получают мало кислорода. В результате волосы становятся ломкими и выпадают. Гипервитаминоз же приводит к нарушению обмена веществ, иммунной системы и гормонального фона. Именно поэтому нельзя начинать прием витаминов самостоятельно. Если вы заметили общее недомогание, обратитесь к врачу. Он направит на все необходимые анализы, изучит их, а потом подскажет, какие витамины или витаминные комплексы лучше принимать.
Анемия
Многие люди до сих пор страдают от этого заболевания крови. Например, у 30% женщин детородного возраста находят латентную нехватку железа. Однако чаще всего встречается железодефицитная анемия. Она приводит к нарушениям в синтезе гемоглобина и гипоксии тканей. В результате луковицам головы не хватает кислорода, как и в случае с витаминами. Для того, чтобы выявить это заболевание, необходимо также сдать ряд анализов. Для того, чтобы вылечить его, нужно обратиться к врачу.
Стресс
Многие не считают стресс заболеванием. На самом деле, это не совсем правильно. Любой стресс является причиной сужения сосудов, как невралгия и вегето-сосудистая дистония, например. В этом случае волосы получают недостаточно питания и выпадают.