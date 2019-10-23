Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

По тюменскому селу бродит странная болезнь 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает об опасном инциденте, случившемся в селе в Тюменской области. Там люди заразились гаффской болезнью, при которой немеют руки и ноги, а позже начинаются проблемы с печенью и почками. Несколько человек уже госпитализированы посредством спасательных вертолётов. Роспотребнадзор проверяет деревню, а местные жители рассказывают, что незадолго до появления симптомов болезни у людей в селе массово гибли домашние животные.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи помогут россиянам без их согласия.
Болезни и лекарства , Видео , Новости , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы
Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы
Реальные причины, по которым падает зрение
Реальные причины, по которым падает зрение
Что нужно знать о подагре
Что нужно знать о подагре
Врачи раскрыли популярные мифы о гриппе и простуде
Врачи раскрыли популярные мифы о гриппе и простуде
Роскачество обнаружило плесень в лечебных травах
Роскачество обнаружило плесень в лечебных травах
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Как правильно принимать лекарства
14:52
Как правильно принимать лекарства
Болезни и лекарства
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
В больницах выявлены очаги кори
01:00
В больницах выявлены очаги кори
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение