По тюменскому селу бродит странная болезнь 

Видео рассказывает об опасном инциденте, случившемся в селе в Тюменской области. Там люди заразились гаффской болезнью, при которой немеют руки и ноги, а позже начинаются проблемы с печенью и почками. Несколько человек уже госпитализированы посредством спасательных вертолётов. Роспотребнадзор проверяет деревню, а местные жители рассказывают, что незадолго до появления симптомов болезни у людей в селе массово гибли домашние животные.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи помогут россиянам без их согласия.