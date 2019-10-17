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Врачи помогут россиянам без их согласия 

Рамблер 2 часа назад
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, врачам предоставят право оказывать помощь пациентам, даже если те будут не в состоянии выразить свое согласие. Медики наконец войдут в утвержденный законом список лиц, которые имеют право принимать решение о лечении без согласия человека. Об этом пишут "Известия".
В настоящее время врачи скоро помощи могут проводить необходимые процедуры только с согласия самого человека, его близких и его законных представителей или в случае угрозы жизни. Тем не менее в законе нет четкого определения, что можно считать угрозой жизни, которая требует неотложного вмешательства. С принятием документа врачи смогут помогать людям без проволочек. При этом за пациентом сохраняется право отказаться от какой бы то ни было помощи.
Новости , Видео , Госдума , газета "Известия"
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