Врачи помогут россиянам без их согласия

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму . Согласно документу, врачам предоставят право оказывать помощь пациентам, даже если те будут не в состоянии выразить свое согласие. Медики наконец войдут в утвержденный законом список лиц, которые имеют право принимать решение о лечении без согласия человека. Об этом пишут "Известия".

В настоящее время врачи скоро помощи могут проводить необходимые процедуры только с согласия самого человека, его близких и его законных представителей или в случае угрозы жизни. Тем не менее в законе нет четкого определения, что можно считать угрозой жизни, которая требует неотложного вмешательства. С принятием документа врачи смогут помогать людям без проволочек. При этом за пациентом сохраняется право отказаться от какой бы то ни было помощи.