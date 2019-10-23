Онколог назвал действенные способы снизить риск развития рака

Онколог, профессор и доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал, как можно снизить риск развития онкологии.

По мнению врача, одним из крупных факторов риска является лишний вес, — нередко опухоль развивается именно из-за него. Как правило, и у мужчин, и у женщин избыточный вес связан с раком толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка и печени.

Ориентируясь на это, Жуков порекомендовал россиянам придерживаться здорового образа жизни. А именно: следить за своим питанием, отказаться от солярия, не курить, не злоупотреблять алкоголем, соблюдать режим сна и держаться подальше от канцерогенов.