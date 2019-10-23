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Онколог назвал действенные способы снизить риск развития рака 

Рамблер 4 часа назад
Онколог, профессор и доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал, как можно снизить риск развития онкологии.
По мнению врача, одним из крупных факторов риска является лишний вес, — нередко опухоль развивается именно из-за него. Как правило, и у мужчин, и у женщин избыточный вес связан с раком толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка и печени.
Ориентируясь на это, Жуков порекомендовал россиянам придерживаться здорового образа жизни. А именно: следить за своим питанием, отказаться от солярия, не курить, не злоупотреблять алкоголем, соблюдать режим сна и держаться подальше от канцерогенов.
Напомним, ранее "Рамблер" писал о простом продукте, который предотвращает рак и улучшает потенцию.
Болезни и лекарства , Видео , Николай Жуков
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