Назван простой продукт, который предотвращает рак и улучшает потенцию

Врачи рассказали о неожиданных полезных свойствах простого продукта, который есть на каждой кухне. Так, выяснились необычные свойства черного перца.

Специалисты отмечают, что черный перец содержит витамины В, Е, С, К, большое количество клетчатки и фолиевую кислоту.

По словам экспертов, этот продукт нормализует гормональный фон, ускоряет обмен веществ, удаляет из организма шлаки и токсины и даже предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, врачи отмечают, что черный перец положительно влияет на потенцию и помогает уменьшить мышечную боль после тренировок.

Однако этот продукт может и негативно повлиять на организм человека, ели съедать больше 5 граммов в день. Тогда перец способен обжечь пищевод, а человек может заработать язву желудка.