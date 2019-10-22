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Назван простой продукт, который предотвращает рак и улучшает потенцию 

Рамблер 3 часа назад
Врачи рассказали о неожиданных полезных свойствах простого продукта, который есть на каждой кухне. Так, выяснились необычные свойства черного перца.
Специалисты отмечают, что черный перец содержит витамины В, Е, С, К, большое количество клетчатки и фолиевую кислоту.
По словам экспертов, этот продукт нормализует гормональный фон, ускоряет обмен веществ, удаляет из организма шлаки и токсины и даже предотвращает развитие онкологических заболеваний.
Кроме того, врачи отмечают, что черный перец положительно влияет на потенцию и помогает уменьшить мышечную боль после тренировок.
Однако этот продукт может и негативно повлиять на организм человека, ели съедать больше 5 граммов в день. Тогда перец способен обжечь пищевод, а человек может заработать язву желудка.
Ранее "Рамблер" писал о новом способе борьбы с раком.
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