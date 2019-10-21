Березовая кора поможет спасти печень

Сибирские ученые создали биологически активную добавку из березовой коры, которая поможет защитить печень от воспалений и воздействия химиотерапии. Новое средство прошло испытания, в ходе которых выяснилось, что оно может блокировать паталогический процесс повреждения нервных окончаний. Такая патология может приводить к снижению зрения, интеллекта и нарушению координации движений. Кроме того, она опасна в том случае, если у человека диагностировано онкозаболевание. В отличие от множества аналогичных биопрепаратов, например, китайского производства, разработанное учеными из Сибири лекарство имеет результаты всех необходимых доклинических изысканий.