Кому и зачем нужно удалять гланды

Частые боли в горле, ангины и хронический тонзиллит — причина для того, чтобы задуматься об удалении небных миндалин (гланд). Однако зачастую пациент не может понять, принесет ли ему операция больше пользы или вреда. Принять решение мешает противоречивая информация, которую можно услышать не только от знакомых, но и от врачей. News.ru пообщался со специалистом и разобрался, зачем человеку необходимы гланды и в каких случаях их действительно необходимо удалять.

Небные миндалины представляют собой часть иммунной системы человека. Этот орган состоит из лимфатической ткани, которая обладает защитной функцией. Ее основная задача заключается в выработке антител к бактериям и вирусам. Об этом News.ru рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев

Специалист пояснил, что операция по удалению гланд является очень серьезной. В редких случаях она даже приводит к летальному исходу. Врачи прибегают к ней только, когда консервативные методы лечения не приводят к нужному результату.

Алексей Кошелев, врач-отоларинголог

Существует два способа лечения воспаления миндалин (то есть ангины или острого тонзиллита) — консервативный и оперативный. Консервативный подразумевает под собой использование антибиотиков или антисептической терапии. Первые назначаются пациенту в случае, если ангина вызвана гнойным стрептококком. Оперативный же способ подразумевает под собой удаление гланд

Отоларинголог перечислил случаи, когда российские специалисты все же рекомендуют провести операцию. Первый — увеличение гланд до размера, который мешает пациенту дышать. В детском возрасте эта проблема может решаться частичным отсеканием миндалин. Второй случай — ревматические осложнения. Врач пояснил, что строение клеточной стенки стрептококка, который вызывает ангину, схоже с соединительной тканью организма человека. И когда человек заболевает, его организм может вовлечь себя в аутоиммунное воспаление (сбой в работе организма, из-за которого иммунная система начинает атаковать здоровые ткани — прим. News.ru). Таким образом ангина может оказывать негативное влияние на ключевые органы организма: сердце, почки и суставы.

Когда врач понимает, что ревматические осложнения теоретически возможны, миндалины следует удалять. Человек может сам проследить этот момент — если у него через неделю после ангины начинают болеть суставы и сердце, это повод обратиться к специалисту. Операция, помимо прочего, проводится при любых онкологических заболеваниях или подозрениях на них, а также в том случае, если тонзиллит приводит к фебрильным судорогам. Еще одним показанием для удаления миндалин являются паратонзиллярные абсцессы. Они представляют собой возникновение гнойника за миндалиной в результате ангины. Человек при этом не может сглатывать слюну, есть и даже открывать рот, — сказал Алексей Кошелев.

Специалист добавил, что американские врачи рекомендуют удалять миндалины ещё в нескольких случаях: если человек более трех раз в год болеет ангиной, несмотря на проведение адекватной антибактериальной терапии; при неприятном запахе изо рта, который не поддается медикаментозному лечению.

Отоларинголог отметил, что медики стараются проводить эту операцию пациентам в возрасте до 30 лет. Так как у более зрелых пациентов повышается риск возникновения обильного кровотечения. С крайней осторожностью относятся и к удалению гланд детям. Связано это с тем, что у них происходит становление иммунной системы, на которое отсутствие миндалин может оказать негативное влияние.