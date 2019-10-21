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Россияне стали покупать намного больше антидепрессантов и успокоительных 

Рамблер 4 часа назад
Резкий рост продаж антидепрессантов и успокоительных зафиксировали аптеки в России. Как сообщают "Известия", по сравнению с 2018 годом продажи препаратов, направленных на борьбу с депрессиями и стрессом, выросли на 12–15%. Особенно заметно увеличение продаж в сегменте молодых покупателей в возрасте от 25 до 34 лет. Россияне этой возрастной категории составили более 40% от всех потребителей седативных препаратов и антидепрессантов.
В 2017 году гендиректор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе, который отвечает за предоставление в ВОЗ данных о людях, находящихся в состоянии депрессии, сообщил журналистам, что в России депрессией может страдать более 10% населения. Он сообщил, что около 8 млн человек диагностировано этим заболеванием — это более 5% населения. Еще примерно столько же, предположил медик, мучаются от депрессии, не обращаясь за помощью к врачам.
Ранее "Рамблер" писал о консультации психиатра и других бесплатных медицинских услугах, которые оказываются по закону об ОМС.
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Болезни и лекарства , Видео , Зураб Кекелидзе , ВОЗ
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