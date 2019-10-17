Услуги, которые по ОМС обязаны оказать бесплатно

7 медицинских услуг, которые по ОМС обязаны оказать бесплатно

Полис ОМС — это официальный документ, по которому каждому гражданину России обязаны предоставить необходимую помощь. Правда, бывают случаи, когда врачи убеждают пациента в обратном.

Анализы гормонов щитовидной железы

уровень свободного трийодтиронина (Т3);

уровень свободного тироксина (Т4);

наличие тиреотропина;

антитела к тироглобулину;

антитела к тиреопероксидазе;

антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). В поликлиниках часто говорят, что они могут принимать только простые анализы. Для сложных у них нет оборудования. Но в случае с обследованием щитовидки это уже не ваши проблемы. Бесплатно вам должны провести исследования на:

В случае наличия нетоксичного зоба список увеличивается. Его можно узнать, позвонив в страховую компанию, выдавшую полис.

ЭКО

Раньше процедура экстракорпорального оплодотворения была очень дорогой. Но с 2013 года был издан указ о том, что процедура ЭКО входит в бесплатные услуги. Правда, кроме полиса, понадобится ряд других документов. Нужно будет сдать анализы и пройти медицинское обследование. Но все они делаются бесплатно, опять же по ОМС. Учтите, что программа не предусматривает бесплатное использование донорских яйцеклеток.

Обеспечение лекарственными препаратами в стационаре

Сюда входят все назначенные врачом препараты, а также средства обработки вроде бинтов и пластыря. Это относится к двум видам пребывания в стационаре — дневному и круглосуточному.

МРТ, УЗИ, КТ

Обследования проводятся бесплатно в случае назначения врача. Учтите, что медицинские сотрудники дадут направление в случае необходимости, а не по вашему желанию.

Прививки

В список входят все прививки, внесенные в Национальный календарь. Вакцина предоставляется бесплатно в любом возрасте. Для детей сейчас необходимо подписывать согласие.

Массаж

Так же, как и на МРТ, потребуется направление лечащего врача. Просто по вашему желанию вам никто ничего не должен.

Диагностика у психолога, психиатра и психоаналитика

Обследование у этих специалистов проводится на начальном этапе исследования. Если врач считает, что у вас депрессия или другие психологические нарушения, консультации будут бесплатны.