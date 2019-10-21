Храп оказался опасным для здоровья мозга

Американские ученые провели исследование и выяснили, что храп может привести к ряду крайне опасных заболеваний, в том числе к дегенеративным заболеваниям мозга, депрессии и инсульту. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщил портал Medical Xpress. Как выяснилось, от храпа истончаются кости черепа, что может привести к истечению цереброспинальной жидкости (ликворее). После этого человек начинает страдать от симптомов, напоминающих раннюю старческую деменцию. Кроме того, храп портит сердечный ритм и в целом повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Храп вызывает недостаток кислорода в крови, что также вредит работе мозга, вызывая депрессию, головную боль и повышая уровень стресса. Поэтому врачи настоятельно советуют всем храпунам обратиться к врачам, выявить причину ночного храпа и по возможности избавиться от этого состояния.