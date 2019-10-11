10 признаков алкоголизма, которые нельзя игнорировать

Многие люди, страдающие алкогольной зависимостью, обманывают сами себя, считая, что в любой момент могут "завязать", просто не хотят. На самом деле алкоголизм коварен. Не всегда даже близкие алкоголика понимают, что именно с ним происходит, и тратят время на тщетные увещевания вместо серьезного лечения, которое тому необходимо. "Рамблер" собрал 10 признаков алкоголизма, которые нельзя игнорировать или пытаться объяснить как-то иначе, чем развившейся зависимостью.

1. Думали ли вы, что стоит снизить потребление алкоголя?

2. Говорили ли вам друзья или родственники, что вы пьете слишком много?

3. Вы испытываете раздражение, когда вас порицают за пьянство?

4. Случалось ли вам напиваться до потери сознания в последние полгода?

5. Случается ли вам пить в первой половине дня, чтобы чувствовать себя лучше?

6. Если вы выпиваете 1 рюмку спиртного, вы уже не способны остановиться и не пить больше?

7. Случалось ли вам пропускать работу из-за пьянства или не выполнять данные обещания из-за того, что вы были пьяны?

8. Случалось ли вам пить два и более дней подряд?

9. Были ли у вас слуховые или визуальные галлюцинации после употребления спиртного?

10. Ваши близкие родственники обращались к кому-нибудь, чтобы помочь решить ваши проблемы с алкоголем?

Человек, ответивший "да" на три и более вопроса, с большой вероятностью является алкоголиком.