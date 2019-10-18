Названы основные причины высокого давления

Эксперты рассказали, какие основные факторы приводят к повышенному давлению.

Главный из них — чрезмерное употребление соли. Как выяснилось, после соленой пищи на утро у человека может возникнуть головная боль и звон в ушах. Оба эти симптома сигнализируют о повышенном давлении.

Помимо этого на давлении негативно сказывается избыточный вес. Именно он влияет на работу сердечно-сосудистой системы — лишние килограммы провоцируют возникновение бляшек в сосудах, которые впоследствии приводят к гипертонии. Кроме того, повышенный сахар в крови также не лучшим образом сказывается на давлении.

Людям, страдающим от гипертонии, медики советуют отказаться от распития алкогольных напитков и свести уровень стресса к минимуму.