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Названы основные причины высокого давления 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты рассказали, какие основные факторы приводят к повышенному давлению.
Главный из них — чрезмерное употребление соли. Как выяснилось, после соленой пищи на утро у человека может возникнуть головная боль и звон в ушах. Оба эти симптома сигнализируют о повышенном давлении.
Помимо этого на давлении негативно сказывается избыточный вес. Именно он влияет на работу сердечно-сосудистой системы — лишние килограммы провоцируют возникновение бляшек в сосудах, которые впоследствии приводят к гипертонии. Кроме того, повышенный сахар в крови также не лучшим образом сказывается на давлении.
Людям, страдающим от гипертонии, медики советуют отказаться от распития алкогольных напитков и свести уровень стресса к минимуму.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, чем опасно низкое давление.
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