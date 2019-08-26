Чем опасно низкое давление

Артериальная гипотензия — состояние, при котором у больного наблюдается пониженное артериальное давление. У некоторых людей болезнь проходит без симптомов, а у других может сильно влиять на общее состояние и качество жизни.

Признаки заболевания

Гипотензию диагностируют, когда давление больного понижается до 100 на 70. Кроме того, пониженное давление должно наблюдаться постоянно. Существует три степени гипотензии: первая — 100 на 70, вторая — 90 на 60 и третья — менее 70 на 60. Самой опасной считают последнюю степень. Если показатели артериального давления не повышаются, состояние может угрожать жизни. В таком случае человеку будет необходима срочная госпитализация. Характерными признаками является головокружение, тошнота, общая слабость, сонливость, рассеянность и раздраженность.

Чем опасно низкое давление

При снижении давления у человека наблюдаются различные расстройства. Позже они могут привести к осложнениям. Например, нарушение кровообращения в мозге. При снижении давления кровь движется медленнее, поэтому кислород и питательные веществе медленнее поступают в органы. Больше всего от этого страдает мозг. по этим же причинам развивается сердечная недостаточность. К опасным последствиям гипотонии относят вегетососудистую дистонию. При снижении артериального давления стоит избегать появления открытых и скрытых кровотечений, так как они могут понизить его еще сильнее.