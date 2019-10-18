Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного

Корейские ученые выяснили, что частое употребление алкоголя в малых дозах может быть вреднее, чем редкое злоупотребление спиртным.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные более девяти миллионов человек, у которых ранее не была диагностирована фибрилляция предсердий. Участники прошли общенациональную проверку здоровья в 2009 году и наблюдались в течение восьми лет.

Выяснилось, что количество выпитых порций алкоголя в неделю коррелировало с риском фибрилляции предсердий вне зависимости от пола и возраста. При этом редкое злоупотребление спиртным не демонстрировало явной связи с мерцательной аритмией. Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на два процента с каждым дополнительным граммом употребляемого алкоголя в неделю.

Более того, полный отказ от алкоголя также способствовал более высокому риску сердечной недостаточности по сравнению с малопьющими. Однако исследователи отмечают, что защитный эффект малых доз спиртного следует подтвердить в дополнительных исследованиях.