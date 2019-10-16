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Сигналы тела о проблемах с алкоголем 

Рамблер 3 часа назад
Сбои в работе организма появляются существенно раньше, но люди не склонны предавать этому большое значение. Не болит, значит, все идет нормально — так считает огромное количество людей, у которых впоследствии были выявлены проблемы с алкоголем. Тело начинает сигнализировать о сбоях гораздо раньше. И до того, как ситуация станет критической, нужно правильно распознать сообщения нашего организма. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Забывчивость

Если вы стали часто ловить себя на том, что не помните каких-то вещей: куда положили ключи, взяли ли деньги с собой, не в состоянии вспомнить, в какой одежде накануне выходили на улицу — это может быть сигналом организма. Краткосрочные, но регулярные провалы в памяти появляются у человека, который злоупотребляет спиртным.

Снижение уровня либидо

Регулярное употребление алкоголя сильно влияет как на половую функцию мужчин, так и женщин, понижая уровень либидо. Особенно сильно спиртное влияет на мужчин после 40 лет — тестостерон у них падает ужасающими темпами.

Набор веса

Этанол подавляет выработку важного гормона лептина, который отвечает за чувство голода и насыщения. Человеку становится сложно контролировать свой аппетит, поэтому он бесконтрольно поглощает все, что придется, не задумываясь, хотелось ли ему в данный момент есть на самом деле.
А сладкие алкогольные напитки существенно повышают уровень инсулина, который способствует появлению жира. А после 40 лет этим жиром обрастают внутренние органы — так и появляется тот самый легендарный "пивной живот" у мужчин. Но тешить себя иллюзиями не стоит, ведь появиться он может и у женщин.
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Болезни и лекарства , Видео
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