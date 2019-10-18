Число умерших вейперов увеличилось

Число умерших от неизвестной болезни вейперов вновь увеличилось

Согласно американскому центру по контролю и профилактике заболеваний, количество вейперов, умерших в США от неизвестной болезни, вновь увеличилось.

По последним данным, в США зарегистрировано уже 33 смерти в 24 штатах. Более того, повреждения легких зафиксированы у 1,5 тысяч американцев во всех штатах кроме Аляски.

Эксперты отметили, что ранее все пациенты пользовались электронными сигаретами или вейпами. При этом в большей части используемых смесей присутствовал тетрагидроканнабинол — вещество, которое содержится в конопле.

Еще месяц назад скончавшихся вейперов было семь. О неизвестной ранее эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами, стало известно в конце лета.

По сей день точную причину заболеваний установить не удалось. Считается, что серьезные повреждения легких и летальный исход могут быть вызваны ядовитыми химическими парами или токсичными газами.