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Число умерших от неизвестной болезни вейперов вновь увеличилось 

Рамблер 1 час назад
Число умерших вейперов увеличилось
Фото: depositphotos.com
Согласно американскому центру по контролю и профилактике заболеваний, количество вейперов, умерших в США от неизвестной болезни, вновь увеличилось.
По последним данным, в США зарегистрировано уже 33 смерти в 24 штатах. Более того, повреждения легких зафиксированы у 1,5 тысяч американцев во всех штатах кроме Аляски.
Эксперты отметили, что ранее все пациенты пользовались электронными сигаретами или вейпами. При этом в большей части используемых смесей присутствовал тетрагидроканнабинол — вещество, которое содержится в конопле.
Еще месяц назад скончавшихся вейперов было семь. О неизвестной ранее эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами, стало известно в конце лета.
По сей день точную причину заболеваний установить не удалось. Считается, что серьезные повреждения легких и летальный исход могут быть вызваны ядовитыми химическими парами или токсичными газами.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что, по оценке Минздрава, курение вейпа может грозить смертью.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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